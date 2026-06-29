В епизода на сериала тази вечер екипът на „ФБР“ в Ню Йорк се впуска в поредното разследване, след като в града се появява нов сериен убиец. Случаят е особено стресиращ за Маги, тъй като престъпникът използва абсолютно същия специфичен почерк като нейния най-голям враг – Рей ДеСтефано, когото лично е заловила и изпратила в затвора преди години.

По-опасната разлика в настоящия случай е, че докато оригиналният престъпник само е ранявал жертвите си, този имитатор убива жените, които напада.

Притисната от времето и отчаяна в желанието си да спаси следващите потенциални жертви, Маги е принудена да отиде в затвора и да се изправи лице в лице с ДеСтефано, за да „надникне“ в психиката на имитатора.

Разследването бързо се превръща в лична надпревара, след като убиецът умишлено набелязва Маги като своя крайна цел.

Не пропускайте развръзката в петнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова