„Титаник" спечели гласовете на зрителите в петата седмица от кампанията „Великият понеделник". В оспорваната надпревара носителят на 11 награди „Оскар" се наложи над „Вавилон" и ще бъде излъчен тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA.

На борда на кораба „Титаник" съдбата събира двама пътници, които никога не е трябвало да се срещнат. Джак Доусън (Леонардо Ди Каприо) е странстващ художник без пари, който печели мястото си в трета класа на игра на покер броени минути преди отплаването. Докато Роуз Бюкейтър (Кейт Уинслет) пътува първа класа, но зад блясъка се крие млада жена, задушавана от нормите на обществото и от годеж по сметка с богатия Кал Хокли (Били Зейн). Срещата им преобръща представите и на двамата за живота. Но когато корабът се сблъсква с айсберг в ледените води на Атлантическия океан, чувствата им са изправени пред изпитание, далеч по-съдбовно от обществените правила.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg/. На 6 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в шестата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова