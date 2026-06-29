Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в „Твоят ден” ще видите:
Какви са държавните приоритети за околната среда и водите и ще успее ли властта да гарантира устойчиво управление на ресурсите? В студиото на „Твоят ден” - ресорният министър Росица Карамфилова-Благова.
Властта възложи на Сметната палата одити на социалните плащания, бюджета и АПИ - накъде водят следите на финансовите потоци?
И още: След взаимните обвинения между САЩ и Иран - ще бъде ли „взривен“ крехкият мир в Близкия изток?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Ивета Костадинова
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