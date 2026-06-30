Епизодът на сериала тази вечер започва с убийството на действащ агент под прикритие, работещ на терен. Разследването на елитния отряд бързо разкрива зловещ факт около престъплението – извършителите са знаели предварително, че жертвата работи за „ФБР“.

Екипът открива, че самоличността на осем други тайни агенти също е компрометирана, а най-големият проблем за нюйоркския офис е, че специален агент Маги Бел (Миси Перегрим) е сред тях.

За да локализират източника на теча на иформация и да спасят своите хора, О. А. (Зико Заки) и останалите привличат на помощ специален агент Дани Роудс (Емили Алаби) — оперативен работник, чието прикритие също е било разбито вследствие на същия теч.

Не пропускайте развръзката в шестнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова