В сряда в „Твоят ден” ще видите:

Финансовата рецепта за здравеопазването – сметката в новия бюджет набъбва с още 412 милиона евро. За какво ще бъдат харчени парите?

Влизат в сила новите размери на пенсиите, а властта разпореди одит на бюджета на държавното обществено осигуряване – анализ в студиото.

И още: За кого ваксината за варицела става задължителна и как ще се прилага?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивайла Маринова