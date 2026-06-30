Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в „Твоят ден” ще видите:
Финансовата рецепта за здравеопазването – сметката в новия бюджет набъбва с още 412 милиона евро. За какво ще бъдат харчени парите?
Влизат в сила новите размери на пенсиите, а властта разпореди одит на бюджета на държавното обществено осигуряване – анализ в студиото.
И още: За кого ваксината за варицела става задължителна и как ще се прилага?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Ивайла Маринова
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