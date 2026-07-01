-
Критичен пробив в сигурността във „ФБР“
-
„ФБР“ на лов за опасен сериен убиец-имитатор
-
„ФБР“ в борба с времето, за да върне контрола над отвлечен влак
-
„ФБР“ разследва заплетен случай на убити съдебни заседатели
-
Христина Джурова за популярността, за сериала „Дъждът оставя следи“ и любовта й към театъра
-
Операция на „ФБР“ срещу трафик на хора
Гледайте премиерния седемнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA
Епизодът на сериала тази вечер започва с убийството на известен рапър, който е застрелян в автобуса, с който пътува на турнета, заедно с двама свои фенове-тийнейджъри.
В опит да разобличи извършителят екипът на „ФБР“ разкрива мащабна мрежа от лъжи, трафик на момичета и война между престъпни групировки. Извършителите се оказват свързани с опасен престъпен бос, когото Изобел преследва от години.
Каква дълбоко пазена тайна крие Изобел и ще се пенсионира ли от Бюрото след цели 20 години вярна служба?
Не пропускайте развръзката в седемнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни