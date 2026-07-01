Епизодът на сериала тази вечер започва с убийството на известен рапър, който е застрелян в автобуса, с който пътува на турнета, заедно с двама свои фенове-тийнейджъри.

В опит да разобличи извършителят екипът на „ФБР“ разкрива мащабна мрежа от лъжи, трафик на момичета и война между престъпни групировки. Извършителите се оказват свързани с опасен престъпен бос, когото Изобел преследва от години.

Каква дълбоко пазена тайна крие Изобел и ще се пенсионира ли от Бюрото след цели 20 години вярна служба?

Не пропускайте развръзката в седемнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова