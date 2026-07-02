В епизода на сериала тази вечер специалните агенти Маги Бел и Омар Адом „ОА“ Зидан разследват жестоките убийства на две жени, нападнати с напалм.

Разследването отвежда екипа до сайт за онлайн запознанства. Федералните агенти разкриват опасна радикализирана онлайн общност от мъже, които се организират, за да атакуват и си отмъщават на жени, които са ги отхвърлили в платформата.

Не пропускайте развръзката в седемнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова