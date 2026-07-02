Само след няколко дни една от най-големите фигури в историята на рок музиката ще се качи на една от най-красивите концертни сцени в Европа. На 6 юли Robert Plant и Saving Grace ще превърнат Античния театър в Пловдив в домакин на една от най-очакваните музикални вечери на лятото.

Бившият вокалист на Led Zeppelin пристига в Пловдив с групата Saving Grace и заедно ще представят песни от едноименния си албум по време на концерта All That Glitters… на 6 юли. Вратите на Античния театър отварят точно в 20:00 ч., а Robert Plant ще излезе на сцената в 21:00 ч. Последни бройки билети за концерта All That Glitters… може да намерите в мрежата на Ticket Station.

Saving Grace носи името на групата музиканти, които свирят с Plant от 2019 г. Групата се появява случайно, докато Robert Plant и Matt Worley се събирали да свирят за собствено удоволствие. Постепенно започнали да привличат и други музиканти и така започнали да свирят и пред публика. От непринудените си концерти съвсем естествено стигат и до големите сцени, както и до създаването на албум, който носи името на групата. Той излезе миналата година и е единствен към момента. Включва 10 песни, които представляват подбрана колекция кавъри. Идеята за него се появява по време на пандемията, а началото на записите дава песента Gospel Plough.

В албума място намират песни като Chevrolet на Memphis Minnie, мечтателната It’s a Beautiful Day Today на Moby Grape, фолклорните As I Roved Out и I Never Will Marry, Soul of a Man на Blind Willie Johnson и вълнуващата Everybody’s Song. Интимни, емоционални и трансцедентални - така западният медиен свят описа записите на Saving Grace.

Редом до Robert Plant на сцената застават прелестната Suzi Dian (вокали и акордеон), Oli Jefferson (барабани, перкусии), Tony Kelsey (китара), Barney Morse-Brown (виолончело) и Matt Worley (банджо, китара, куатро). Това са все талантливи музиканти, които по прекрасен начин оформят перфектна симбиоза между мощния глас на вокалиста на Led Zeppelin, мелодичните композиции и различните музикални инструменти.

След по-малко от седмица българската публика ще има възможност да чуе и види Plant със зверския си глас, който превърна песни като Stairway To Heaven, Kashmir и Whole Lotta Love в етикет за рок музиката, в по-различна светлина - с по-смирено, но все така въздействащо звучене и присъствие. На 6 юли той заедно с групата Saving Grace ще изпълнят песните от едноименния им албум на великолепната сцена на Античния театър на фона на залеза.

Последни бройки билети за концерта All That Glitters… може да намерите в мрежата на Ticket Station. Актуална информация за събитието следете тук.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова