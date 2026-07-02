В епизода на сериала тази вечер младо момиче е отвлечено в Куинс. Екипът на „ФБР“ бързо разкрива, че похитителите не просто искат обикновен откуп.

Вместо това те използват момичето като заложник, за да извършат голям обир на опасни експлозиви. Това задейства мащабна акция в Ню Йорк за спиране на престъпниците преди да последва сериозна атака.

Не пропускайте развръзката в деветнадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова