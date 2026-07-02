В петък в „Твоят ден” ще видите:

МВР проверява полетите на Делян Пеевски за близо 2 милиона евро. Кой е плащал за тях и какво показват още данните?

​Правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова, какви са мотивите?

След руската атака и заканите на Путин за превземане на Киев - има ли шанс за мир и прекратяване на войната?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева