Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в „Твоят ден” ще видите:
МВР проверява полетите на Делян Пеевски за близо 2 милиона евро. Кой е плащал за тях и какво показват още данните?
Правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова, какви са мотивите?
След руската атака и заканите на Путин за превземане на Киев - има ли шанс за мир и прекратяване на войната?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
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