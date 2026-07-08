На 7 юли 2026 г. по традиция PR специалистите в България отбелязват своя професионален празник. За първи път тази година Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) организира две събития по повод датата в София и Пловдив.

Професионалният празник беше отбелязан в София, като представители на комуникационната общност се събраха в неформална обстановка по покана на БДВО и БАПРА. Председателите на двете организации – Гергана Иванова (БДВО) и Ива Григорова (БАПРА) – приветстваха гостите, а доц. Яна Събева, председател на Комисията по професионална етика към БДВО, представи своята нова книга „Образователен бранд и брандинг практики и перспективи“.

В Дом на културата „Борис Христов“ се проведе първият комуникационен форум „Разкажи Пловдив“, организиран от секция „Пловдив“ към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

В рамките на форума в Пловдив комуникационни специалисти от различни сфери на обществения и икономическия живот представиха 13 авторски PR проекта, обединени от идеята за популяризирането на Пловдив като град с богато историческо и културно наследство, но и като съвременен, иновативен и динамично развиващ се европейски център.

Кампаниите обхващат теми от областта на образованието, науката, здравеопазването, сигурността, бизнеса, комуникациите и други обществени сфери. Те бяха представени пред официалните гости на форума, сред които областният управител на Пловдив Георги Янев, кметът на район „Западен“ Тони Стойчева, заместник-кметът на район „Тракия“ Ивайло Дуков, началникът на отдел „Култура, археология и културно наследство“ към Община Пловдив Нина Димовска, директорът на Филиала на Техническия университет – София в Пловдив доц. д-р инж. Никола Шакев, председателят на Апелативен съд – Пловдив Миглена Тянкова, съдия Христо Крачолов от Апелативен съд – Пловдив, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Тихомир Стоев, следователят от Окръжна прокуратура – Пловдив Дария Христова, както и представители на академичните среди, институции и професионални организации.

Всички проекти са събрани в специално издание, което беше връчено от Гергана Иванова на областния управител Георги Янев. Инициативата има за цел да популяризира добрите комуникационни идеи на национално ниво и да представи съвременния облик на града.

Като съпътстващо събитие на форума беше представена изложба за живота и делото на Васил Левски на ученици от СУ "Васил Левски", гр.Карлово.

Амбицията на организаторите е форумът „Разкажи Пловдив“ да се утвърди като ежегодна платформа за представяне на комуникационни идеи, успешни практики и партньорства в полза на развитието и популяризирането на Пловдив.

Секция „Пловдив“ на БДВО беше учредена в началото на 2026 г. и обединява 14 PR специалисти от различни сфери на бизнеса, публичния сектор и институциите. Общата им мисия е да насърчават професионалната комуникация, основана на доверие, етика и обществена отговорност, следвайки принципите на Етичния кодекс и професионалните стандарти на Българското дружество за връзки с обществеността.

Редактор: Райна Аврамова