Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във четвъртък в „Твоят ден” ще видите:
Крие ли рискове отварянето на изборния кодекс броени месеци преди вота за президент? Анализ в студиото и реакции от парламента.
Обрат в Близкия изток - Тръмп обяви край на примирието между САЩ и Иран. Защо се стигна до поредна размяна на удари и ще последва ли нова ескалация ?
Лекари предупреждават за салмонелоза и летни вируси. На живо - как да се предпазим в летните горещини?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Никола Тунев
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