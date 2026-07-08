Във четвъртък в „Твоят ден” ще видите:

Крие ли рискове отварянето на изборния кодекс броени месеци преди вота за президент? Анализ в студиото и реакции от парламента.

Обрат в Близкия изток - Тръмп обяви край на примирието между САЩ и Иран. Защо се стигна до поредна размяна на удари и ще последва ли нова ескалация ?

Лекари предупреждават за салмонелоза и летни вируси. На живо - как да се предпазим в летните горещини?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев