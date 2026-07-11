Забавление, романтични емоции и забавни моменти с неочаквани обрати очакват зрителите в неделния ден с филмите по NOVA. От 12.30 ч. романтичната комедия „Незабравимо лято“ на режисьора Мартин Ууд, който разказва историята на Джесика, вдовица и успешна лекарка, която търси баланса между работата и семейството. Тя резервира ваканция във Фиджи, за да прекара време с дъщеря си, но там среща Уил, чаровния собственик на курорта. Може ли този райски остров да й даде живота и любовта, за които винаги е копняла?

Любовните трепети и приключения продължават с романтичната комедия "Годеж по неволя" от 14.15 ч. Премиерната лента разказва историята на успешна организаторка на сватби, която се оказва без партньор точно преди важно семейно събитие. Отчаяна тя решава да помоли свой приятел да се представи за нейния годеник. Но докато двамата поддържат привидната връзка, границата между преструвката и истинските чувства започва да се размива.

Не пропускайте развръзката в романтичните филми "Незабравимо лято" от 12.30 ч. и премиерната лента “Годеж по неволя“ от 14.15 ч. тази неделя по NOVA

Редактор: Райна Аврамова