След провала на важна операция супершпионинът Итън Хънт (Том Круз) и екипът му от Агенцията за невъзможни мисии (Алек Болдуин, Саймън Пег, Винг Реймс) се съюзяват с агента от ЦРУ Огъст Уокър, влизайки в смъртоносна надпревара с времето, за да предотвратят надвисналата над света ядрена заплаха.

Всичко е на живот и смърт, а мисията им изглежда повече от невъзможна. Те ще трябва да открият три ядра с плутоний, преди терористичната организация Апостолите, която планира да ги използва в координирана атака срещу Ватикана, Йерусалим и Мека.

Ребека Фъргюсън се завръща в поредицата и е първата актриса, която участват в повече от един филм от франчайза. Хенри Кавил е сред попълненията в актьорския състав, а полята му е доста по-различна от тази на Супермен. Кавил влиза в костюма на един от най-добрите убийци на ЦРУ и ще бъде "чукът" на Анджела Басет, която оглавява агенцията.

Кой ще стигне пръв до целта, гледайте в „Мисията невъзможна: Разпад” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова