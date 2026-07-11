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Том Круз се противопоставя на Синдиката в „Мисията невъзможна: Престъпна нация”
Гледайте зрелищния приключенски екшън на режисьора Кристофър Макуори тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.
След провала на важна операция супершпионинът Итън Хънт (Том Круз) и екипът му от Агенцията за невъзможни мисии (Алек Болдуин, Саймън Пег, Винг Реймс) се съюзяват с агента от ЦРУ Огъст Уокър, влизайки в смъртоносна надпревара с времето, за да предотвратят надвисналата над света ядрена заплаха.
Всичко е на живот и смърт, а мисията им изглежда повече от невъзможна. Те ще трябва да открият три ядра с плутоний, преди терористичната организация Апостолите, която планира да ги използва в координирана атака срещу Ватикана, Йерусалим и Мека.
Ребека Фъргюсън се завръща в поредицата и е първата актриса, която участват в повече от един филм от франчайза. Хенри Кавил е сред попълненията в актьорския състав, а полята му е доста по-различна от тази на Супермен. Кавил влиза в костюма на един от най-добрите убийци на ЦРУ и ще бъде "чукът" на Анджела Басет, която оглавява агенцията.
Кой ще стигне пръв до целта, гледайте в „Мисията невъзможна: Разпад” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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