Медалите, успехите и потъналите милиони в спорта. Разговор с министър Енчо Керязов.

Опозиция в атака. Бюджет на прицел. Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

В света на големите. Кристиян Костов в интервюто на Мариян Станков – Мон Дьо.

Роби и неговото синьо музикално сърце.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова