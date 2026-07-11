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Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Медалите, успехите и потъналите милиони в спорта. Разговор с министър Енчо Керязов.
Опозиция в атака. Бюджет на прицел. Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
В света на големите. Кристиян Костов в интервюто на Мариян Станков – Мон Дьо.
Роби и неговото синьо музикално сърце.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
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