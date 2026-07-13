В епизода на сериала „ФБР“ Скола и новата му партньорка, специален агент Ева Рамос (в ролята влиза Джулиана Айден Мартинес), са изпратени да разследват смъртта на млад мъж, намерен мъртъв на федерална земя след побой.

В началото случаят изглежда като случайна атака, но екипът открива връзки с по-голяма операция, в която участват DEA и бившият наставник на Скола от DEA Боби Галоуей. Пресичането на двете агенции и миналото силно затрудняват координацията между агентите. Междувременно Кастий се връща на работа по-рано от очакваното и й е предложено да стане новият помощник-директор, отговарящ за офиса в Ню Йорк.

Не пропускайте развръзката в трети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова