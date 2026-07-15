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Гледайте премиерния пети епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA
В епизода на сериала „ФБР“ специален агент Маги си партнира с Ева Рамос в разследване, след като баща е намушкан посред бял ден в парк в Ню Йорк. Ситуацията ескалира, когато второ убийство изглежда свързано с първото, разкривайки, че нападателят може да действа по внимателно съставен списък за убийства.
Междувременно О.А. все още се възстановява от отравянето си в предишния епизод.
Не пропускайте развръзката в пети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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