В епизода на сериала „ФБР“ специален агент Маги си партнира с Ева Рамос в разследване, след като баща е намушкан посред бял ден в парк в Ню Йорк. Ситуацията ескалира, когато второ убийство изглежда свързано с първото, разкривайки, че нападателят може да действа по внимателно съставен списък за убийства.

Междувременно О.А. все още се възстановява от отравянето си в предишния епизод.

Не пропускайте развръзката в пети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова