Днес NOVA отбелязва своя 32-ри рожден ден - три десетилетия и две години, през които телевизията информира, забавлява и вдъхновява милиони зрители в България.

NOVA е основана на 16 юли 1994 г. Тя е първата частна телевизия у нас. През годините се утвърждава като водеща медийна група, носител на десетки награди, с богата програмна схема и едни от най-гледаните новинарски, публицистични и развлекателни предавания.

Честит рожден ден на всички, свързани с NOVA!

Редактор: Райна Аврамова