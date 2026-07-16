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Благодарим Ви, че избирате да видите света през екрана на NOVA!
Днес NOVA отбелязва своя 32-ри рожден ден - три десетилетия и две години, през които телевизията информира, забавлява и вдъхновява милиони зрители в България.
NOVA е основана на 16 юли 1994 г. Тя е първата частна телевизия у нас. През годините се утвърждава като водеща медийна група, носител на десетки награди, с богата програмна схема и едни от най-гледаните новинарски, публицистични и развлекателни предавания.
Честит рожден ден на всички, свързани с NOVA!Редактор: Райна Аврамова
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