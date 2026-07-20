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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Студенткови от София и семейство Пукалови от Горна Оряховица.
Битката между двете семейства започна с победа на Студенткови в първите два рунда. В третия, Пукалови успяха да откраднат точките и почти изравниха резултата, но Студенткови взеха и четвърти рунд, което им даде голяма преднина. Борбата за точки продължи в последния рунд, където Студенткови бяха по-точни, но не успяха да разкрият всички отговори и дадоха възможност на Пукалови да откраднат отново. Те се възползваха от този шанс и в последната минута обърнаха резултата и взеха победата с 308:221 точки.
В „Бързи пари“ събраха 102 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.
Днес Пукалови ще посрещнат семейство Адамс от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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