Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Парите на Здравната касата и парламентарният дебат за самолетите в Безмер – гост депутатът от „Демократична България” Катя Панева.
И още: как бюджетът разрешава спора между труда и капитала - в студиото президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Дарина Методиева
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