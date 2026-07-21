В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Парите на Здравната касата и парламентарният дебат за самолетите в Безмер – гост депутатът от „Демократична България” Катя Панева.

И още: как бюджетът разрешава спора между труда и капитала - в студиото президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Дарина Методиева