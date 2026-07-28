В епизода на сериала тази вечер специален агент Маги Бел ще трябва да работи върху изключително емоционален и сантиментален случай. Сестра ѝ Ерин, която от години е успяла да се справи със зависимостите си и е започнала нов живот, внезапно изчезва.

Екипът на „ФБР“ незабавно организира операция по издирването ѝ. В хода на разследването обаче за ужас на Маги, става ясно, че отвличането е дело на Рей ДиСтефано (Матю Рауш) – е опасен престъпник и стар враг от миналото на Маги, който наскоро е излязъл от затвора. Той търси лично възмездие срещу нея заради лъжа, свързана със смъртта на неговия баща. За да се добере до Ерин, Рей умишлено е симулирал, че е зависим в същия рехабилитационен център, печелейки доверието ѝ.

Ще успеят ли агентите да открият Ерин навреме?

Не пропускайте развръзката в четиринадесети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова