В десетата седмица на „Великият понеделник“ за вниманието на зрителите ще се борят филмите „Снежанка и ловецът“ и „Великата стена“. Дали вълнуващият нов прочит на вечна класика сред приказките или епичната история за избор, който може да промени човечеството, ще бъде излъчен в понеделник, 3 август от 21:00 ч. по KINO NOVA ще решат гласовете на сайта на кампанията - https://greatmonday.bg.

Красотата ще превърне приказна кралица в истинско чудовище в приключенския екшън „Снежанка и ловецът“. Кристен Стюарт ще се изправи срещу мощта на Чарлийз Терон в битка за бъдещето на всички хора в кралството. Опитен ловец (Крис Хемсуърт), изпратен да отнеме живота на принцесата, ще се превърне в неин закрилник и опора в борбата за справедливост. Коварството и магията ще бъдат най-силните оръжия на кралицата, а вълшебното огледало ще ръководи целия й живот. Какъв ще бъде финалът на вечната битка между доброто и злото?

Фентъзи екшънът „Великата стена“ е второто предложение за седмицата и ще отведе зрителите при едно от седемте чудеса на света. Уилям Гарин (Мат Деймън) и Перо Товар (Педро Паскал) са наемници, които пътуват към Китай, за да открият тайната на „гърмящия черен прах“. В пустинята те са нападнати от митично същество, а това ги среща с воините от Безименния орден. Векове наред тяхна единствена задача е да пазят стената и да не позволят на злото, което носят зверовете, да заличи света. Уилям и Перо са изправни пред избор – да продължат да се скитат или да се превърнат в защитници на човечеството?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник". На 3 август, точно в 21:00 ч. в ефира на KINO NOVA ще стане ясен победителят в десетата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова