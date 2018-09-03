Полицията във Велико Търново задържа мъж, който тази сутрин e стрелял срещу частен съдебен изпълнител, предаде БНР.

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Частният съдебен изпълнител Дияна Колева е изпълнявала въвод във владение в жилището на 65-годишен мъж във Велико Търново. Собственикът, чийто апартамент е отнет, е отказал да пусне съдия-изпълнителя. Барикадирал се е в жилището, а след това е стрелял, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Стрелецът е задържан, газовият му пистолет е иззет. Мъжът е с чисто съдебно и криминално минало. Частният съдебен изпълнител не е пострадал.

По случая е образувано досъдебно производство.

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