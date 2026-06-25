Тригодишно дете почина, след като се оказало заключено в автомобил в района на Париж при екстремни горещини. Това е третият подобен смъртен случай в страната тази седмица.

Момченцето се качило в семейната кола в град Сен Грасиен, без родителите му да разберат. Баща му мислел, че то спи у дома. Детето направило опит да излезе от автомобила, но не успяло заради активираната система за безопасност. "Момчето е починало, след като родителите му и пожарникари не успели да го реанимират", заяви прокурорът Гирек Льо Бра.

По първоначални данни майката спяла с второто дете на семейството - на 18 месеца, а бащата бил под навеса в градината. Той казал на сина си да легне да спи, но детето се качило в автомобила, чиито врати не били заключени. Системата за детска безопасност обаче била активирана. „Изглежда, че след това се е затворило вътре и е останало блокирано в колата, преди да бъде открито в безсъзнание от родителите си“, каза прокурорът.

Майката е приета в болница в състояние на шок.

Това е поредният смъртен случай на дете в автомобил по време на големите горещини. На 22 юни телата на две деца - на 2 и 4 години, бяха открити в семейна кола на паркинг в южния град Карпантра.

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Около 63 милиона души във Франция се очаква да бъдат изложени на температури над 30°C в четвъртък, сочат изчисления на "Франс прес", след като страната преживя и най-горещата нощ в историята на метеорологичните наблюдения. Синоптиците предупредиха, че горещата вълна, започнала миналата седмица, може да се доближи по тежест до екстремните жеги от 2003 г., които отнеха живота на близо 15 000 души във Франция.

Все още не е ясно колко души общо са починали във Франция от началото на горещата вълна. По-рано в четвъртък кметът на Париж Еманюел Грегоар съобщи, че смъртните случаи в столицата се увеличават, без да посочи конкретен брой. Жегата принуди милиони хора във Франция да се опитват да охлаждат домовете си в страна, където правителството твърди, че едно от три жилища не е пригодено за екстремни горещини. Хиляди начални училища в цялата страна бяха затворени или съкратиха учебните часове.

На 24 юни Франция регистрира най-горещия ден от началото на измерванията през 1947 г., като средната температура достигна 30°C. В Париж температурите се повишиха до 40,3°C, надхвърляйки 40°C за четвърти път от 150 години.

Редактор: Дарина Методиева