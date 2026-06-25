В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Суни Данаджъ, Галина Захариева, заместник-председател на управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите и политологът д-р Андрей Велчев.

В първата дискусия те изразиха мнение за това какво трябва да се случи според тях, за да спрем да броим жертвите на пътя.

Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към последните данни на „Евростат”, според които България е сред 5-те държави с най-ниски потребителски цени в Европа. Бедни ли сме или сме богати и има ли у нас средна класа?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова