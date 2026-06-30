Със сигурност днес няма да има среща между представителите на САЩ и Иран по меморандума за мир, след като двете страни прекратиха атаките си. Самият Тръмп вижда вече това, което вижда и целият свят - че войната беше ненужна. Никой обаче не може да му се противопостави и той вижда, че може да диктува условията. За Иран в момента е важно да бъдат размразени 12-е милиарда долара, които са в Катар. Това каза журналистът и арабист Нина Спасова в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

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Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев каза, че Иран се държи така, сякаш е спечелил войната и е неотстъпчив в преговорите. От друга страна се вижда и натискът от страна на Конгреса и Сената върху Тръмп за спиране на бойните действия, допълни той. По негови думи въпросните капитали са нужни на Техеран, за да "запушат огромната дупка в икономиката", а и инфлацията е над 15%. Поради тази причина от там говорят и за такси за преминаване през Ормузкия пролив.

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Кереведчиев каза, че на този етап няма движените по точките от подписания вече меморандум.

Спасова каза още, че Иран искат още 300 милиарда долара от фонда за възстановяване, а също така и премахване на санкциите. По нейни думи Израел твърди, че меморандумът е в полза на Техеран. Журналистът подчерта, че темата за ядрената програма тепърва ще се коментира в преговорите.

Керемедчиев смята, че ще се стигне до финансово споразумение, чрез което Иран ще получи пари. Според него се правят опити дипломацията да надделее над военните провокации.

Спасова е на мнение, че повече резултати може да се окачват през есента.

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Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова