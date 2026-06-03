Виктор Русинов – за жените, които харесва и все още ли не е обвързан?

Бети с видеоразговор за рождения ден на Стефан Димитров.

Славка Калчева – за браковете и сватбите днес.

Специалната среща в предаването ще бъде с Даниел Пеев-Дънди.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова