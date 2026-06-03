-
Смела игра в "Сделка или не"
-
Железните срещу Аналогови в "Семейни войни"
-
Кошмарната мисия в Павликени изпитва духа на „SOS Разтребители“
-
„Пресечна точка”: За свободата и авторитетите в миналото и днес и промените в удължителния закон за бюджета
-
Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори
-
„На кафе“ с Краси Радков, Станислава Ганчева и Иво Димчев
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Виктор Русинов – за жените, които харесва и все още ли не е обвързан?
Бети с видеоразговор за рождения ден на Стефан Димитров.
Славка Калчева – за браковете и сватбите днес.
Специалната среща в предаването ще бъде с Даниел Пеев-Дънди.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни