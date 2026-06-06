Столичната лекарска колегия организира 5-километров крос в Южния парк - 5KMedRun. Събитието ще се проведе на 7 юни от 10:00 часа на Английската поляна и е насочено към лекари, спортисти, семейства с деца и всички граждани, които искат да подкрепят активния начин на живот.

Инициативата се реализира в партньорство с най-голямата верига фитнеси в България и с активното участие на младежите от СЛК. Основното послание на 5KMedRun е, че движението е здраве, а профилактиката започва с ежедневната грижа за тялото.

Кросът е с дължина 5 км и няма състезателен характер. Участието не е обвързано с време за финиширане, а с идеята повече хора да бъдат насърчени да спортуват и да прекарват време активно на открито.

В бягането ще се включат лекари от София, известни български спортисти и известни личности След финала програмата ще продължи с музика и специалното участие на Теди Кацарова.

Преди старта участниците ще могат да се включат в обща загрявка с професионални треньори. За най-малките е предвидено специално занимание с детски треньор, докато родителите участват в кроса.

На място ще има подаръци за участниците. На Английската поляна ще бъде разположена и шатра на Българския червен кръст, където представители на организацията ще провеждат демонстрации, свързани с оказване на първа помощ и реакция при спешни ситуации.

Регистрацията на място започва в 10:00 часа, а стартът на бягането е в 10:30 часа.

NOVA e медиен партньор на 5KMedRun.

Редактор: Боряна Димитрова