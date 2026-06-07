Водещият на „Любими песни за любими хора“ по БГ Радио и изгряващата звезда ELIZABET разказват повече за предстоящото събитие, което ще се състои на 12 юни пред храм-паметник „Св. Александър Невски“ в столицата.

„Това ще бъде най-мащабният концерт в историята на БГ радио. В момента сцената се строи и всеки, които иска, може да я види. Големината на сцената ще бъде 800 кв.м, а 20 тира с техника вече пристигнаха на мястото на събитието. Важно е да спомена звука, защото ще разчитаме на иновативни технологии. Публиката ще чува в реално време, без никакво забавяне качествен, добър звук. Използваме технологии за големи събития като „Евровизия“ и „Олимпийските игри“, споделя Атанас Стоянов.

Елизабет, ти вълнуваш ли се да излезеш на тази голяма сцена?

Изключително щастлива съм, особено при положение, че тази година се навършват 25 години БГ Радио. От малка слушам БГ Радио и съм изключително благодарна на поканата да се включа в този концерт. За мен е огромна чест да застана до такива имена на българската музикална индустрия. Миналата година БГ Радио ми дадоха едно огромно признание, а именно приза за БГ Дебют.

Тази година обаче няма да има награди, така ли е? Наско, ти помниш ли началото на БГ Радио. Мисля, че тогава също започнахте с концерт на площад „Батенберг“.

Тази година решихме да направим нещо извънредно, голямо и специално. Но догодина ще има церемония и ще обединим изминалите две години.

Помня началото на БГ Радио и всеки един миг от създаването на му. Аз работя за него от първия ден като излъчване в ефир, но и от месеците преди старта на БГ Радио. Заедно с Боги и Симо и нашите създатели сме от първите водещи на БГ Радио. Духът ни е същият, успяхме да го запазим, но сега сме още по-уверени и с още по-голяма отдаденост правим всичко това, което се случва.

ELIZABET, от своя страна, разказва, че когато родителите ѝ я карали с колата до училище по радио винаги слушали БГ Радио. Но никога не е предполагала, че един ден ще стои на сцената на наградите на БГ Радио. Относно успехът, постигнат от DARA на „Евровизия“ и обърнатия поглед на Европа към българската музикална сцена ELIZABET е категорична, че това е шанс, който младите изпълнители не бива да пропускат. „Разбира се, че и аз мечтая за световна сцена и бавно и славно ще вървя към нея.“

Наско Стоянов разказва, че първата песен прозвучала в ефира на БГ Радио е била „Моя страна“ на Емил Димитров. В продължение на няколко дни се излъчва нон стоп в ефира. „Така заявихме появата на радиото само за българска музиката. Музиката първо е нашата професия. Нашата мисия е да я популяризираме вече 25 години. Даваме си сметка, че БГ Радио по един много красив начин обединява миналото, настоящето и бъдещето. Винаги сме готови да посрещнем млади и талантливи изпълнители като ELIZABET, която на концерта ще вземе участие в една песен, посветена на БГ Радио. Тя ще излезе на сцената с няколко поколения български изпълнители, за да изпеят нещо наистина много красиво.“

„За мен това е огромна отговорност, тъй като съм пример за децата, които ме слушат. Благодарна съм за предоставената възможност“, споделя ELIZABET.

Всички билети за концерта 25 години БГ Радио са разпродадени, а концертът ще бъде излъчен на 21 юни в ефира на NOVA.

NOVA е медиен партньор на концерта „25 години БГ Радио“.

Редактор: Боряна Димитрова