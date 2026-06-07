Тази година БГ Радио навършва 25 години , което означава най-мащабният концерт в историята на БГ Радио

Водещият на „Любими песни за любими хора“ по БГ Радио и изгряващата звезда ELIZABET разказват повече за предстоящото събитие, което ще се състои на 12 юни пред храм-паметник „Св. Александър Невски“ в столицата.

„Това ще бъде най-мащабният концерт в историята на БГ радио. В момента сцената се строи и всеки, които иска, може да я види. Големината на сцената ще бъде 800 кв.м, а 20 тира с техника вече пристигнаха на мястото на събитието. Важно е да спомена звука, защото ще разчитаме на иновативни технологии. Публиката ще чува в реално време, без никакво забавяне качествен, добър звук. Използваме технологии за големи събития като „Евровизия“ и „Олимпийските игри“, споделя Атанас Стоянов.

з

Елизабет, ти вълнуваш ли се да излезеш на тази голяма сцена?

Изключително щастлива съм, особено при положение, че тази година се навършват 25 години БГ Радио. От малка слушам БГ Радио и съм изключително благодарна на поканата да се включа в този концерт. За мен е огромна чест да застана до такива имена на българската музикална индустрия. Миналата година БГ Радио ми дадоха едно огромно признание, а именно приза за БГ Дебют.

Тази година обаче няма да има награди, така ли е? Наско, ти помниш ли началото на БГ Радио. Мисля, че тогава също започнахте с концерт на площад „Батенберг“.

Тази година решихме да направим нещо извънредно, голямо и специално. Но догодина ще има церемония и ще обединим изминалите две години.

Помня началото на БГ Радио и всеки един миг от създаването на му. Аз работя за него от първия ден като излъчване в ефир, но и от месеците преди старта на БГ Радио. Заедно с Боги и Симо и нашите създатели сме от първите водещи на БГ Радио. Духът ни е същият, успяхме да го запазим, но сега сме още по-уверени и с още по-голяма отдаденост правим всичко това, което се случва.

ELIZABET, от своя страна, разказва, че когато родителите ѝ я карали с колата до училище по радио винаги слушали БГ Радио. Но никога не е предполагала, че един ден ще стои на сцената на наградите на БГ Радио. Относно успехът, постигнат от DARA на „Евровизия“ и обърнатия поглед на Европа към българската музикална сцена ELIZABET е категорична, че това е шанс, който младите изпълнители не бива да пропускат. „Разбира се, че и аз мечтая за световна сцена и бавно и славно ще вървя към нея.“

з

Наско Стоянов разказва, че първата песен прозвучала в ефира на БГ Радио е била „Моя страна“ на Емил Димитров. В продължение на няколко дни се излъчва нон стоп в ефира. „Така заявихме появата на радиото само за българска музиката. Музиката първо е нашата професия. Нашата мисия е да я популяризираме вече 25 години. Даваме си сметка, че БГ Радио по един много красив начин обединява миналото, настоящето и бъдещето. Винаги сме готови да посрещнем млади и талантливи изпълнители като ELIZABET, която на концерта ще вземе участие в една песен, посветена на БГ Радио. Тя ще излезе на сцената с няколко поколения български изпълнители, за да изпеят нещо наистина много красиво.“

„За мен това е огромна отговорност, тъй като съм пример за децата, които ме слушат. Благодарна съм за предоставената възможност“, споделя ELIZABET.

Всички билети за концерта 25 години БГ Радио са разпродадени, а концертът ще бъде излъчен на 21 юни в ефира на NOVA.

NOVA е медиен партньор на концерта „25 години БГ Радио“.

Редактор: Боряна Димитрова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking