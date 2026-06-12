Филмът, дело на режисьора Питър Сегал, разказва за Джей Джей (Дейв Батиста) – понижен след провалена мисия, в която убива мишените си, вместо да ги разпита.

Той получава един последен шанс, но по време на на рутинна мисия е разкрит от 9-годишната Софи, която насочва камерата си към него. Джей Джей се бои, че още една от мисиите му ще бъде провалена и сключва сделка с момиченцето да го обучи да стане шпионин, ако не докладва за грешката му. Докато я учи на тънкостите на занаята, чаровната Софи помага на Джей Джей не само да открие по-добрата си страна като човек, но и може би да стане по-добър шпионин.

Не пропускайте екшън-комедията "Моят шпионин" тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова