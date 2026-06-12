Припомнете си историята в „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA
Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята на семейство от София, което се премества да живее в Костинброд, но веднага влиза в конфликт с новите си съграждани.
Обсебен от бившата си работа като катаджия, мъжът се опитва да контролира реда по улиците на малкия град. Педантизмът и криворазбраните му амбиции за обществен ред бързо го превръщат в най-мразения човек в града.
Как ще завърши тази война, гледайте в епизода от специалната селекция на „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни