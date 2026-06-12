Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята на семейство от София, което се премества да живее в Костинброд, но веднага влиза в конфликт с новите си съграждани.

Обсебен от бившата си работа като катаджия, мъжът се опитва да контролира реда по улиците на малкия град. Педантизмът и криворазбраните му амбиции за обществен ред бързо го превръщат в най-мразения човек в града.

Как ще завърши тази война, гледайте в епизода от специалната селекция на „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова