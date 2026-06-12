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„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”
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Денислава: Във финалния кръг на Smart Face всичко зависи от късмета
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Смела и късметлийска игра и в "Сделка или не"
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Черешкови се изправят срещу Плодчетата в "Семейни войни"
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„Пресечна точка”: За безредиците в Белфаст и визията на центъра на София
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„На кафе“ с Рене Карабаш, Маги Джанаварова, Елин и Виктор Топузакови
Темите и гостите в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник „На кафе“ по италиански с Франческа, която избра България за свой дом.
Мона и Любо Киров – неочаквано добра комбинация.
Борислав Захариев за чувството за хумор на младото поколение.
Елизабет Методиева – Бети ни среща със Симона Загорова.
Защо бъркаме тревожността с любов разкрива психотерапевтът Милена Ташкова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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