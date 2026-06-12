В понеделник „На кафе“ по италиански с Франческа, която избра България за свой дом.

Мона и Любо Киров – неочаквано добра комбинация.

Борислав Захариев за чувството за хумор на младото поколение.

Елизабет Методиева – Бети ни среща със Симона Загорова.

Защо бъркаме тревожността с любов разкрива психотерапевтът Милена Ташкова.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова