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„Ничия земя“: Признания зад решетките
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„Събуди се“: С дронове срещу незаконните гонки и за битката за справедливи цени
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Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“
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„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Той е подсъдим по обвинения за блудство, принуда и притежание на наркотици. Станимир Хасърджиев с първо интервю след излизането от ареста.
Къде е Олег Невзоров? За вътрешните работи и правосъдието на България - депутатът от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков.
За спекулата с цените, помощта за Украйна и бюджета на държавата говори зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов.
Кой източва българското здравеопазване? Коментира д-р Мирослав Ненков.
Политиката, която лесно се превръща в комедия. Всички сме недоволни, но при тях е забавно. Актьорите Боряна Ангелова и Силвестър Силвестров.
Най-важната му роля е да бъде човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.Редактор: Райна Аврамова
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