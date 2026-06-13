Той е подсъдим по обвинения за блудство, принуда и притежание на наркотици. Станимир Хасърджиев с първо интервю след излизането от ареста.

Къде е Олег Невзоров? За вътрешните работи и правосъдието на България - депутатът от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков.

За спекулата с цените, помощта за Украйна и бюджета на държавата говори зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов.

Кой източва българското здравеопазване? Коментира д-р Мирослав Ненков.

Политиката, която лесно се превръща в комедия. Всички сме недоволни, но при тях е забавно. Актьорите Боряна Ангелова и Силвестър Силвестров.

Най-важната му роля е да бъде човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Райна Аврамова