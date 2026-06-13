През август 2022- ра година страната беше разтърсена от новината за тежко убийство в иначе спокойния курортен Велинград. Обективите на разследващи и репортери търсеха фокуса на причините за причинената по особено мъчителен начин смърт на общинска съветничка. Екатерина Каферинова е лидер на партия в града, влиятелна личност, с много контакти, срещи, ангажименти и планове. Това би насочило разследващите към мащабно търсене на заподозрени, но за загадъчното убийство веднага беше уличен Минко Столарски. Дългогодишният приятел на жертвата сам извикал полиция след смъртоносното задушаване, разказал за сложни финансови взаимоотношения, несподелени бизнес планове и преплетени парични схеми с трети лица.

Потърсихме истинските причини за убийството зад решетките. Столарски сравнително скоро ще има право да излезе на свобода и се бори за това.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.