Техническият проблем, довел до временно прекъсване на програмата на част от телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп в ранния следобед, вече е отстранен.

Временно прекъсване на част от телевизионните канали

Поради възникналата ситуация са въведени промени в програмната схема на NOVA. От 17:00 часа зрителите могат да гледат игралния филм „Сватбен агент“. Епизодът на предаването „Ничия земя“, който беше излъчен по-рано днес, ще бъде достъпен в платформата NOVA PLAY след 19:00 часа.

Нова Броудкастинг Груп отново поднася извинение за причиненото неудобство.

Редактор: Райна Аврамова