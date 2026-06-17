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Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Никола Стоянов от Елин Пелин.
Никола започна играта си с кутия номер 3. Отказа първата оферта от 1600 €, както и възможността да смени с друга кутия. Все още имаше големи суми за които да играе и той отхвърли и следващите предложения на Банкера за 1000 € и 500 €. Не успя обаче да ги запази и в средата на играта най-високата сума в неотворените кутии остана 1000 €. Никола прие предложената смяна и замени номер 3 за номер 11, което му донесе успех, защото в номер 3 откри 0,01 €. Последната оферта на Банкера го постави пред нов избор дали да смени кутията си. В едната имаше 50 €, а в другата 1000 €. Той направи нова размяна, а кутия 18, която взе при себе си му донесе печалба от 1000 €. Никола стигна до успешен финал с интуиция и правилни решения и напуска „Сделка или не“ с награда от 1000 € и много емоции.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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