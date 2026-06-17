Анди (Ан Хатауей) наскоро е завършила колеж и е изпълнена с големи мечти и надежди за своето кариерно развитие. След като си намира работа в престижното списание Runway, тя е назначена като асистент на деспотичния редактор Миранда Пристли (Мерил Стрийп).

Анди ще трябва да тества способността си да оцелее в свирепата кариерна действителност като се изпълзне от "оковите" на Миранда...

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Редактор: Боряна Димитрова