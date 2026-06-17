-
Любовни обрати в четвъртата седмица на „Великият понеделник“
-
Отвличане и изчезнало съкровище в „Изгубеният град“
-
Незабравима любовна приказка с Джулия Робъртс и Ричард Гиър по NOVA
-
Ръсел Кроу се бори за справедливост в „Робин Худ“ по NOVA
-
Дейв Батиста влиза в мисия под прикритие в "Моят шпионин"
-
Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“
Гледайте лентата на режисьора Дейвид Франкел тази събота от 20.00 ч. по NOVA
Анди (Ан Хатауей) наскоро е завършила колеж и е изпълнена с големи мечти и надежди за своето кариерно развитие. След като си намира работа в престижното списание Runway, тя е назначена като асистент на деспотичния редактор Миранда Пристли (Мерил Стрийп).
Анди ще трябва да тества способността си да оцелее в свирепата кариерна действителност като се изпълзне от "оковите" на Миранда...
Не пропускайте "Дяволът носи Прада" в неделя от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни