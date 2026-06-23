В сряда Жени Калканджиева как да приемем несъвършенствата в себе си и в другите?

Христина Джурова за главните роли в живота и сцената.

Джуджи ще ни потопи в легендата за параклиса Лорето в Санта Фе, Ню Мексико.

В студиото ни влиза победителя от Big Brother Давид.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова