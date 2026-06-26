“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни на зрителите историята на 16-годишната Росица, която е арестувана заради притежание на краден лаптоп. Младото момиче живее с майка си Надежда в София, след като баща ѝ се запознава с нова жена и напуска семейството.

Росица приема трудно раздялата на родителите си и обвинява целия свят за съдбата си. С времето обаче тийнейджърката свиква с мисълта, че трябва да живее единствено с майка си и двете жени намират хармония в отношнията си. 6 месеца по-късно странна случка разтърсва семейството и нарушава установената хармония в дома им. Момичето се затваря в себе си и намира подкрепа в лицето на свой тайнствен приятел. На екрана на новия лаптоп на Росица Надежда намира притеснителна снимка с още по-притеснителен надпис, заплашващ Росица. Оказва се, че лаптопът не е купен, а краден и че някой е направил снимка на Росица чрез вградената камера на компютъра. Това, което майката не знае е, че дъщеря й има таен приятел и именно той е подарил лаптопа на Росица. Тийнейджърката е притеснена за сигурността си, след като полицията идва в дома й да я търси за разпит. Ето защо момичето отива в дома на приятели си, но дали той ще се окаже добра компания за споделяне и закрила?

Не пропускайте драматичната развръзка в епизода на „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова