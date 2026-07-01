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Темите и гостите в предаването в четвъртък в 9.30 ч.
Албена Павлова – за живота на село, грижите за градината и предстоящия ѝ юбилей.
Милена Иванова-ЕА с нумерологична прогноза за юли.
Елза Парини с летни емоции от брега на морето.
В Деня на спортната журналистика – Камен Алипиев-Кедъра – за любовта към професията и един необикновен подарък от приятелите и колегите.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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