Албена Павлова – за живота на село, грижите за градината и предстоящия ѝ юбилей.

Милена Иванова-ЕА с нумерологична прогноза за юли.

Елза Парини с летни емоции от брега на морето.

В Деня на спортната журналистика – Камен Алипиев-Кедъра – за любовта към професията и един необикновен подарък от приятелите и колегите.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова