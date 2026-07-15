В сряда вечер участниците в „Черешката на тортата“ ще се насладят на една вкусна и забавна вечеря, в която те и зрителите ще се докоснат до живата енциклопедия и специалист по житейско израстване Юли Тонкин. Предприемачът и създател на 14 бизнеса в различни сфери, отваря дома си за компанията. За широката аудитория, той е познат като организатор, провеждащ семинари, автор на книги помощник на желаещите да развият собствен бизнес. За домакина най-важното нещо е неговото тяло, затова спортува, тренира, храни се здравословно, като не спира да полага грижи за здравето си. Може да се похвали със собствена мъжка бърлога, в която е разположил фитнес уреди, сауна, студен басейн, които ползва всеки ден, за да може да възстанови тялото си. Ще ни допусне и до колекцията си от приспособления и машини за силни адреналинови усещания, които му помагат да разпуска и да задържи детето в себе си.

Меню, подчинено на темата „Цветна градина“, от Виктория Кузманова в „Черешката на тортата“

Юли признава, че не ходи на пазар и рядко му се случва да готви, затова се обръща за съдействие към близка негова приятелка, която да му помогне в кухнята. Въпреки това, домакинът разкрива, че разчита и следва стриктно съветите на жена си, която е подготвила за него подробен файл с инструкции за готвене.

Усъвършенствани рецепти, по вкус и прочит на Георги Тошев в „Черешката на тортата“

Менюто на Юли Толкин стартира със салата „Корени и огън“ от кореноплодни зеленчуци. Основното ястие е сьомга, с гарнитура от сладък картоф и броколи. Десертът е нискокалоричен, но високо протеинов крем от котидж сирене с шоколадов лешников тахан. За него е важен вкуса, но и факта, че е само 210 калории на порция, но с много протеини. Специално за Георги Тошев, който не е почитател на млечните продукти, Юли приготвя веган „Жорж“ десерт, на основата на бадеми. Ще го извади ли от зоната на комфорт мистериозният продукт, скрит в „Кутията на Манчев“ и как ще го интерпретира в менюто си?

Бизнесменът посреща компанията със здравословен и полезен джинджифилов шот. Но при следващите предизвикателства за гостите ще ги постави в екстремни обстоятелства и ще ги потопи буквално и преносно в ледена вода. Ще успеят ли всички да преминат през стрес теста и как ще промени светогледа им за света? Как се съхранява човешката енергия и каква е тайната на дълголетието, предстои да видим в епизода на „Черешката на тортата“ тази вечер.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова