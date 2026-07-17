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Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Даниел Иванов от Асеновград.
Даниел започна играта си с кутия номер 1. Първите три оферти от 2500 €, 1000 € и 1700 € отказа, а след това прие да смени кутията си и замени номер 1 за номер 20. За съжаление откри в кутия 1 най-високата останала сума от 7500 €. До края на играта, офертите на Банкера бяха отново за смяна, но Даниел остана с кутия 20, надявайки се в нея да има 5000 €. Те останаха до финала на играта, а в другата кутия бяха 1000 €. За щастие той откри голямата сума в своята кутия и си тръгва от „Сделка или не“ с победа, добро настроение и печалба от 5000 €.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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