Военновъздушните сили (ВВС) днес задействаха дежурни сили и средства в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон и в координация с тях.

Самолет Airbus A320 подал код 7500 на транспондера, обозначаващ незаконна намеса на борда, съобщават от Министверството на отбраната. В 13:57 ч. машината навлиза във въздушното ни пространство от района на границата по р. Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял от Трета авиационна база в 13:54 ч.

Учение на летище Пловдив: Проверяват се реакциите на службите при бедствена ситуация

Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда машината през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Турция, които също привели в готовност и вдигнали във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през общата ни граница. В 14:14 ч. машината напуска въздушното пространство на България.

Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, пишат още от военното ведомство.

Редактор: Мария Барабашка