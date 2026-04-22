Многомащабно учение с медицински хеликоптер, пострадали, полиция, пожарна и военнослужещи на летище Пловдив. Проверяват се реакциите на службите при бедствена ситуация. В учението участват както служители на аерогарата, така и представители на "Гранична полиция", Пожарна безопасност и медици от Спешна помощ.

На летището беше инсцениран пожар в самолет с 27 пътници на борда. По сценарий огънят е лумнал от двигателя на летателната машина веднага при излитането. Всички пътници за минути са евакуирани. Въпреки бързата намеса на телефон 112 обаче има пострадали. На място веднага пристигат 8 противопожарни автомобила, 4 линейки, военнослужещи от близката авиобаза Крумово, както и доброволци от Българския Червен кръст. Трима от пътниците са тежко ранени. Единият от тях е транспортиран с медицински хеликоптер, а другите двама - с военен хеликоптер „Кугър“ до Университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив.

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите. "По сценарий след излитане самолет се удря с птица, възниква пожар в двигателя и следват всички последствия от това. В учението участват и HEMS, военни екипи с хеликоптери, РЗИ, ще има и триаж на пътници. Целта е да се синхронизират всички служби, които отговарят за безопасността на летището. Ако трябва да се направят корекции, учението е именно за това – ако има грешки, да бъдат отстранени, за да не се допускат в реална ситуация", обясни Красимир Пешев, изпълнителен директор на летище Пловдив.