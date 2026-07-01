Национална забрана за фойерверки в Нидерландия влиза в сила на 1 август, съобщиха местните медии. Хората вече няма да могат да пускат фойерверки при посрещането на предстоящата Нова година. Клубове и квартални сдружения обаче все още могат да получат разрешение.

Камарата на представителите одобри още през 2025 г. предложение за национална забрана по инициатива на „Прогресивна Нидерландия“ (обединение на „Зелени леви“ и Партията на труда ) и „Партията за животните“. Темата се обсъждаше в продължение на години, припомня телевизия "Ен О Е"с. Решението вече беше одобрено в двете камари на парламента, но все още трябваше да бъдат уточнени някои условия, допълва сайтът „Ню“. Втората камара постави три условия за влизането в сила на закона: трябваше да бъде изготвен план за прилагане, да се предвиди възможност за изключения и да се осигури компенсация за засегнатите търговци на фойерверки. Тази компенсация все още се доуточнява.

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Изключенията трябваше да бъдат доуточнени въз основа на редица предложения за подобрения, отбелязва „Ню“. Те вече са отразени. Например, професионалистите, организиращи спектакли с фойерверки, трябва да спазват безопасни разстояния от 15, 40 или 60 метра в зависимост от вида на фойерверките.

Окончателното решение за национална забрана е публикувано днес в Държавен вестник. С това се слага край на една дълга традиция в Нидерландия, при която частни лица масово запалваха фойерверки за Нова година. Медиите припомнят големия брой инциденти, предизвикани от фойерверки.

През лятото ще бъде проведена национална информационна кампания. Ще бъдат определени и дни за предаване на фойерверки от хората, които все още разполагат с такива, съобщава още "Ен О Ес". Въпреки че няколко партии във Втората камара настояваха забраната да бъде отложена с още една година, предложението им не получи подкрепата на мнозинството.

Редактор: Дарина Методиева