Родните политици упражниха правото си на вот. За какво обаче гласуваха хората, които управляват страната или се борят, за да влязат във властта?

Илияна Йотова

„Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност”. Това каза кандидатът за президент Илияна Йотова , след като гласува.

„Гласувах за това да има справедливост, да има перспектива, да има просперитет и най-вече всички да бъдат мотивирани да работим за България. Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Ние, българите, повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение. Гласувах за България”, каза Йотова.

Кирил Вълчев

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на вот, след което благодари на тези, които са гласували и призова всички да го направят.

„Аз гласувах за това Президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи - те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома - в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир“, заяви той.

Вълчев каза още, че днешното гласуване е в навечерието на Димитровден – ден свързан с българската държавност. „Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Свети Димитър“ в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа. С това, че гласуваме, ние поемаме своята отговорност не само към паметта за българската държавност, а и към бъдещето на България“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

Кирил Вълчев изрази надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи.

Андрей Гюров

Изборът днес е между две посоки. Излезте и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме. Това призова кандидатът за президент Андрей Гюров , след като гласува в Благоевград.

„Аз гласувах с мисъл за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България”, каза Гюров.

„Не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото”, каза Гюров.

Георги Кандев

Днес гласувах за стабилна и сигурна България, за бъдещето на нашите деца. Това каза кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на вот.

„Призовавам всички – излезте и гласувайте, вашият глас има значение”, каза той. Кандев се обърна и към служителите от МВР с призива: „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно”.

Той призова и гражданите да подават сигнали за нарушения. Кандев смята, че избирателната активност е резултат от разочарованието от политическата класа. Новият президент трябва да се обърне към българите, да чуе и да говори с техния глас, беше категоричен Кандев.

Костадин Костадинов

Кандидатът за президент Костадин Костадинов упражни правото си на глас. Той заяви, че дава своя глас за свободна и независима България и за бъдещето на страната, което ние сами определяме.

„Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза на самата себе си, не в полза на други организации, не в полза на други държави или други ангажименти, единствено и само в полза на собствения ни национален интерес. Гласувах за доброто на българския народ“, каза лидерът на „Възраждане“.

Той посочи, че не е изненадваща ниската избирателна активност и допълни, че за съжаление на президентски избори тя винаги е била ниска. „Последният път когато имаше висока избирателна активност беше през 2016 г., тогава имаше обективни причини за това. Очевидно има някакво привикване с изборния процес и може би това е причината да не излязат толкова много хора“, коментира Костадинов.

Той призова българските граждани да гласуват, „защото изборът е за нас българите и ако ние се откажем от него, се отказваме от собствената си съдба, отказваме се от правото да се разпореждаме със собствената си съдба“. Костадинов изрази надежда да се вдигне избирателната активност и българският народ да направи различен избор в полза на бъдещето на свободна и независима България.

Петър Волгин

България се нуждае от президент и вицепрезидент, които да бъдат достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин , след като гласува в неделя.

Той заяви, че едно от най-важните неща е постигането на мир в Украйна. "Задължително трябва да сме категорични по тази тема. За целта се изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от техните позиции”, каза Волгин.

Той отбеляза, че взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси.

Радостин Василев

Видео: БГНЕС

Гласувах за истината и за много дълга чаканата промяна в България, която все не се случва. Това заяви кандидатът за президент Радостин Василев , след като упражни правото си на глас.

Василев дава своя вот „срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството“, и подчерта важността на българския национален интерес и изрази надежда, че „все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България“.

Той призова гражданите за по-висока избирателна активност. „Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза кандидатът за президент.

Василев изрази съжаление относно ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция, коментирайки, че „хората са обидени и ще по този начин искат да накажат политиците“.

Иван Христанов

Корупцията, влиянието на олигарсите и демографската криза са двата основни проблема, които ще определят дневния ред на България през следващите десет години. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов , след като упражни правото си на глас на президентските избори.

„Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Измина една много тежка кампания, която имаше за цел да ни убеди, че гласуването няма смисъл, че мачът е свирен. Моят призив към всички българи е: излезте и гласувайте с надежда. Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България", заяви Христанов.

Той изрази опасения, че избирателната активност ще остане ниска, като определи обезкуражаването на гражданите като част от целенасочен план. „Това е единственият начин да бъдем граждани и държавата да е на гражданите", подчерта кандидатът.

"Не аз поставям темите, поставил ги е българският народ. Тема номер едно са корупцията и олигарсите. Другата основна тема е демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на страната през следващите десет години", посочи той.

По отношение на външната политика Христанов заяви: „Изключително шизофренично е навън да говорим едно, а вътре в България, пред електората, да говорим друго. Геополитиката на България трябва да бъде предсказуема".

Ивелин Михайлов

Видео: БТА

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски и призова българите да упражнят правото си на глас, без да се влияят от социологическите проучвания. Той заяви, че гласува за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват, а гражданите знаят какво могат да очакват от институциите, пише кореспондентът на БТА във Варна.

„Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба. Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним“, каза Михайлов. Според него вероятно ще има втори тур, тъй като избирателната активност няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран президент още на първия.

Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев. По думите му случаят не е свързан с изборите, а с промяната на цялата система. Той заяви, че според него вече има четири или пет знакови убийства и че се наблюдава последователност при отстраняването на фигури, свързани с предишното и настоящото управление.

Михаела Доцова

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас.

Тя написа в публикация във Facebook: „Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“.

Румен Радев

Най-вероятно няма да имаме президент от първи тур, защото избирателната активност все още е ниска. Това каза премиерът Румен Радев , след като упражни правото си на глас.

Той призова хората да гласуват, защото „колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът”. „Аз гласувах за това да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция за това националният интерес да бъде императив за всички институции”, посочи Радев. По думите му в непредвидимите времена, в които живеем, е важно президентът да има знания, опит и ясни позиции и принципи, готов да ги отстоява.

Министър-председателят не видя неубедителност на кандидатите зад ниската избирателна активност. „По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите. Друго, което демотивира гражданите, е чувствителната преднина на първия пред втория кандидат”, смята Радев.

Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви близо месец преди вота, че няма да гласува на първия тур на президентските избори и отиде на среща с младежи в Кюстендил. Там той заяви пред журналисти, че все пак ще упражни правото си на вот. След 16:30 часа лидерът на ГЕРБ гласува в родната си Банкя.

„Аз като лидер на дясна партия съм длъжен да го направя за себе си. Това е една от най-големите ценности на демокрацията. Затова дойдох и го направих“, заяви Борисов на излизане от избирателната секция.

Относно ниската избирателна активност, Борисов заяви, че смята, че причината е „че хората не виждат обединител на нацията”.

„Те виждат партийни кандидати, слаба предизборна кампания. Нищо, което да предизвика емоция. У хората апатия и страх от машини”, допълни лидерът на ГЕРБ.

Инцидентът със Соня Колтуклиева и НСО Борисов коментира така:

„Пак казвам, не защитавам абсолютно никого, но белезници се слагат на човек, който е опасен за обществото. Момчето от НСО беше отишло само. Грозно е да го изкарат с белезници“.

Той отхърли твърденията за оказване на натиск върху кметове на общини да гласуват за кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев: "Всеки гласува по собствена воля. Непоискана подкрепа не даваме", подчерта партийният лидер.

"Ако някой иска иска подкрепа след първи тур, ще събера партията и ще го обсъдим", каза Борисов след журналистически въпрос за нагласите на партията при евентуален балотаж.

Ивайло Мирчев

Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация. Това заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България” , след като упражни правото си на вот в неделя.

Той беше категоричен, че държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията в изпълнителната власт, да бъде коректив на властта и да поставя закона над всички. Мирчев изрази надежда хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват.

Той отбеляза, че в последните дни е била сключена сделка за магистрала „Струма” за 2,7 км на стойност 108 млн. евро, „което е абсолютен рекорд”. „Смени се фасадата – хората отпред, а фирмите са същите”, заяви Мирчев. И по тази причина отново подчерта, че страната има нужда от държавен глава, който да бъде коректив на властта.

Асен Василев

Гласувах за силна България, за това гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и да имаме главнокомандващ, който ще бъде на мястото си. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев , след като упражни правото си на вот в неделя.

„Трябва ни човек, който отговорно ще изпълнява правомощията си”, коментира още лидерът на ПП.