Още групи се включват към третото поредно издание на HILLS OF ROCK, което ще се проведе на 28, 29 и 30 юни - Гребнен канал, Пловдив. За съжаление, американската банда Mushroomhead поради лични причини отложи участието си за 2020 година. На тяхно място във втория фестивален ден ще видим германската хеви метъл фурия Bonfire!

Специалната нова трета сцена Music Jam добавя още имена! Предстои да се насладим на разбиващите изпълнения на швейцарските банди Dreamshade и Voice of Ruin, германците Enemy Inside, прогресив метъл бандата от Малта Decline The Fall, и още няколко български групи, сред които 40 Days Later.

Така обявените групи до момента стават общо 37!

HILLS OF ROCK се реализира за трета поредна година и е част от програмата на „Пловдив 2019 - Европейска столица на културата“.

Припомняме, че тридневните билети за HILLS OF ROCK са на цена 180 лв., а еднодневните билети - 100 лв, като цената им ще остане непроменена и по време на фестивалните дни. Kъмпинг билетите са на стойност 50 лева на човек за трите фестивални дни (28,29 и 30.06) .

Bonfire (Германия)

Германската група Bonfire е създадена от Hans Ziller през 1972 като Cacumen, а сегашното си име получава през 1986. Bonfire е определяна като една от най-успешните немски банди. На сцената на HILLS OF ROCK ще видим групата в състав Alexx Stahl (вокали), Hans Ziller (китара), Frank Pané (китара), Ronnie Parkes (бас) и André Hilgers (ударни).

Dreamshade (Швейцария)

Dreamshade поставят началото си през 2006 година в Лугано, Швейцария. Бандата е имала концерти на 4 континента – Европа, Северна Америка, Азия и Африка. През януари 2019 излезе новият сингъл на групата Question Everything, който събра десетки хиляди гледания само за няколко седмици.

Voice of Ruin (Швейцария)

Швейцарската група Voice of Ruin има над 200 концерта в своята кариера. Бандата е свирила на една сцена с имена като Sepultura, Cannibal Corpse, Children Of Bodom, Hatebreed, Obituary, Samael и The Black Dahlia Murder. През 2019 предстои издаването на новия им албум „Acheron”.

Enemy Inside (Германия)

Enemy Inside се сформират през 2017 г. в Ашафенбург, Германия от Nastassja Giulia (вокал) and Evan K (китара). След разнообразни музикални експерименти, откриват своето отличително звучене – нещо между Dark Rock и Modern Metal. Тяхната музика е комбинация от заразителни мистични акорди, силни женски вокали и агресивни аранжировки. Останалата част от групата са Dave Hadarik (китара) Dominik Stotzem(бас) и Feli Keith (барабани).

Decline The Fall (Малта)

Decline the Fall се сформират през 2015 г. и бързо утвърждават името си. Петорката от Малта - Fabio Negro, Kris Farrugia, Ehren 'Bunny' Fenech, John ‘Castiel’ Gatt и Matthew ‘BomBom’ Mercieca, определя себе си като прогресив метал банда. През 2017 Decline the Fall имат възможност да свирят заедно със световно известни групи като Mayhem, Rotting Christ и Lacuna Coil.