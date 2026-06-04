Вече са ясни номинираните за най-авторитетните германски награди за класическа музика Opus Klassik. Трима от тях българската публика ще види на живо само след броени седмици.

Якуб Юзеф Орлински е номиниран в категорията „Певец на годината” с проекта си „Ако музиката…” (If music…). Той ще получи аналогична награда и на първите по рода си „Тракийски награди за класическа музика” на 23 юни на Античния театър в Пловдив.

Йонас Кауфман е номиниран за „Аудио-визуална музикална продукция на годината” с албума си „Двойник” (Doppelgänger). Той ще участва в операта „Тоска” със Соня Йончева на 25 август на пл. „Св. Александър Невски”.

Дейвид Гарет е номиниран в категорията „Турне на годината” с проекта си „Симфония на хилядолетието” (Millennium Symphony). Той ще изпълни най-големите хитове от този албум и по време на концерта „Синя нощ” със Соня Йончева на 27 август на пл. „Св. Александър Невски”.

Opus Klassik са най-престижните германски награди за класическа музика. Те отличават най-изявените изпълнители, композитори, диригенти, оркестри, звукозаписни продукции и т.н. Създадени са през 2018 г. като наследник на наградата ECHO Klassik. Връчват се всяка година в Konzerthaus в Берлин. Събитието се излъчва директно по германската обществена телевизия, защото е от висок обществен интерес.

Любопитен детайл е, че Соня Йончева и Дейвид Гарет се познават именно от наградите ECHO Klassik, където през 2015 г. тя печели приз за „Най-добра млада певица на годината”, а той е водещ на церемонията и сред утвърдените досегашни лауреати.

От 2010 до 2022 г. Йонас Кауфман също е носител на множество ECHO и Opus Klassik награди – над 10 такива за най-добър певец и за най-добри албуми. Неговото сценично партньорство със Соня Йончева пък датира от 2013 г., когато пеят заедно на фестивала Klassik am See под открито небе на езерото Нойзидлер в Австрия. След това са имали множество съвместни изяви в Арена ди Верона, Миланската Скала, Парижката опера, Цюрихската опера и други.

С Якуб Орлински Соня Йончева споделя обща професионална страст по бароковата музика и са имали съвместни участия в телевизионни продукции. За зрителите в Пловдив те са подготвили специална изненада.

Билетите за „Тракийски награди за класическа музика” са налични тук: https://bit.ly/4l115pm.

А тези за „Гала в София” 2026 могат да бъдат закупени от тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова