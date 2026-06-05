Тази събота в "Ничия земя" екипът на предаването ще запознае зрителите с Росен Петров и само малка част от неговите приключения…

Животът му е свързан с опровергаването на иманярски легенди, предупреждения за смъртоносни капани в пещери със съкровища, разкази за златото на Вълчан Войвода и други пазители на римските богатства по нашите ширини. Той познава историята и търси следите…

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.