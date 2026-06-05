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Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото
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„Пресечна точка”: За очакванията на хората за развитието на държавата и защо болно дете живее сред мухъл
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„На кафе“ с Папи Ханс, Дони и Нети и Алекс Сърчаджиева
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„Ничия земя“: Опасните съкровища
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„В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA”
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Късметлийска игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Пътят на бежанците минава и през България. Главен комисар Антон Златанов – за трафикантите, схемите и колко сигурна е границата ни.
Времето не е това, което беше. Наводнения в България, жеги в Европа. Климатологът Симо Матев.
Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринкова и Александър Сано знаят това.
И още: Радина Думанян, Димитър Димитров-Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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