Пътят на бежанците минава и през България. Главен комисар Антон Златанов – за трафикантите, схемите и колко сигурна е границата ни.

Времето не е това, което беше. Наводнения в България, жеги в Европа. Климатологът Симо Матев.

Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринкова и Александър Сано знаят това.

И още: Радина Думанян, Димитър Димитров-Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова